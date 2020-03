Anche i vigili urbani di via Morandi diffondono arcobaleni: "Andrà tutto bene"

Anche la polizia municipale di via Morandi partecipa al gioco che sta spopolando sui social in questo periodo: disegnare un arcobaleno corredato dell'augurio "Andrà tutto bene".

Un ulteriore segnale della vicinanza a tutti i residenti di Mirafiori Sud, dopo le polemiche che solo un mese fa avevano acceso il quartiere. Il Comune, infatti, aveva incontrato la Circoscrizione 2 per trovare un accordo sullo spostamento della stazione per esigenze strutturali. Al vaglio l'ipotesi di convogliare uffici amministrativi e civich in un'unica sede, in strada Comunale di Mirafiori 7.