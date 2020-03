Beinasco: uccide moglie e figlio con la pistola, poi si toglie la vita

Omicidio - suicidio a Beinasco, dove un uomo ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di pistola, per poi togliersi la vita. Autore del gesto Franco Necco, un ex vigile urbano di 66 anni.

L'uomo ha chiamato i Carabinieri verso le 10 di questa mattina, raccontando di volersi suicidare, per poi buttare subito giù il telefono. I militari, arrivati poco dopo presso l'abitazione, hanno trovato nella medesima stanza anche i cadaveri della moglie di 61 anni e del figlio 29enne Simone, raggiunti da numerosi proiettili.

Nonostante i Carabinieri siano giunti alla casa in pochissimi minuti, l'uomo si era già tolto la vita subito dopo aver interrotto la comunicazione con il 112. Secondo gli investigatori, verosimilmente, Necco ha chiamato per consentire di trovare i corpi.

"Sconcerto e profondo dolore. Non proviamo null'altro di fronte alla notizia della tragica scomparsa del nostro amico Simone Necco. In un momento come questo, ogni parola sarebbe superflua. Ci uniamo al dolore delle persone che gli volevano bene": così il Gruppo regionale Lega Salvini Piemonte esprime il proprio cordoglio per la perdita dello storico militante leghista.