A Giaveno progetto di aiuto ad anziani e cittadini in difficoltà

La Caritas/parrocchia san Lorenzo e la Città di Giaveno hanno attivato un servizio di assistenza a persone anziane e in difficoltà, che, a seguito di questa emergenza Covid 19, non possono uscire e svolgere alcune operazioni/necessità come andare a fare la spesa, recarsi in farmacia, espletare operazioni postali, ed altro.

il progetto prevede UN NUMERO TELEFONICO 3519653550 al quale risponderà un incaricato che concorderà con la persona che ha telefonato,il giorno, l'ora e il tipo di servizio richiesto. Per evitare eventuali truffe, verrà comunicato anche il nome e il cognome del volontario che andrà ad effettuare il servizio e la consegna.

"Vorrei come Sindaco ringraziare il nostro Parroco Don Gianni Mondino e tutti i volontari che, quotidianamente e non solo in tempi di emergenza da Coronavirus, si mobilitano a sostegno dei soggetti più fragili della nostra Comunità", ha dichiarato il primo cittadino Carlo Giacone.