Coronavirus, volontari ti portano a casa farmaci e cibo: il Comune di Torino lancia un servizio per i più fragili

Un volontario che ti porta a spasso il cane, va in farmacia oppure ti consegna la spesa a domicilio se sei costretto a casa in quarantena per il Coronavirus o sei un soggetto anziano e/o malato a rischio. E’ questo il nuovo servizio lanciato oggi dal Comune di Torino per aiutare le persone più fragili o colpite dall’emergenza sanitaria.

“Tutti i giorni – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia – si potrà telefonare dalle 10 alle 17 all’800-444004, comunicando la propria necessità”. Le chiamate saranno saranno dai volontari della protezione civile ed indirizzate ad associazioni di volontariato: al momento hanno aderito a questa rete di solidarietà cinque, ma l’obiettivo è di allargare ulteriormente il cerchio. Diversi ambulanti, ad esempio, hanno già dato la loro disponibilità a consegnare la spesa a domicilio.

“Tanti – ha poi aggiunto l’esponente della Giunta Appendino – ci hanno chiesto come possono dare una mano. La priorità per tutti deve essere stare a casa, per evitare la diffusione del contagio. In qualsiasi caso si può contattare sempre l’800-444004 e chiedere come ci si può mettere a disposizione”.