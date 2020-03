I bambini di Moncalieri e i disegni inviati al sindaco: "Tutto andrà bene, insieme ce la faremo"

Da ieri il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, ha cambiato l'immagine di apertura della sua pagina Facebook, mettendo la foto di un arcobaleno che sovrasta la città con la scitta: "Moncalieri, insieme ce la faremo", seguita dall'invito #iorestoacasa.

Il primo cittadino oggi ha deciso di pubblicare i tanti disegni dei bambini della sua città che gli sono giunti, come segno di ottimismo e di speranza, in questi giorni di emergenza per il coronavirus. "Abbiamo pensato ad un modo per passare questo weekend insieme, dalle nostre case. Se vi va, continuate a condividere disegni, lettere o video dei bimbi e dei ragazzi di Moncalieri", ha scritto Montagna.