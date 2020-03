Il Comune di Nichelino a sostegno della campagna #iorestoacasa (VIDEO)

Dopo giorni in cui si segnalavano assembramenti di persone in alcune zone della città, specialmente nel parco del Boschetto, tanto da aver fatto meditare al sindaco Giampiero Tolardo di chiudere i giardini e le aree verdi, nella giornata odierna a Nichelino le cose sono andate meglio.

Complice forse anche la giornata meno bella e un aumento generalizzato della consapevolezza di rispettare le direttive per contenere il coronavirus, "la città sta rispondendo bene alle indicazioni, grazie per la collaborazione a tutti i cittadini e cittadine, e grazie ancora a tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando con turni faticosissimi", ha spiegato il primo cittadino.

Nella giornata di oggi, sabato 14 marzo, attraverso la sua pagina Facebook, l'amministrazione di Nichelino ha lanciato la campagna #IORESTOACASA con l'invito a seguire le istruzioni per limitare il contagio. Il video messo in rete ha visto come protagonisti gli assessori della giunta Tolardo.

"Stiamo predisponendo un elenco di operatori commerciali di vicinato disponibili ad effettuare gratuitamente a domicilio, la consegna di beni di prima necessità", è stato spiegato. "Restiamo uniti, insieme possiamo farcela, #andràtuttobene!".