Sequestrati amplificatori e impianto acustico di un bar di via Spontini: la musica ad altissimo volume non faceva riposare i residenti

A Torino, i residenti di via Spontini, quasi all'angolo con via Montanaro, si lamentavano per il disturbo causato dal bar Nolliwood, il cui titolare è un cittadino italiano, ma gestito di fatto da J.U.O, di nazionalità africana.

La diffusione sonora amplificata di musica ad altissimo volume, soprattutto nel fine settimana, impediva il legittimo riposo delle persone. Sono stati effettuati accertamenti e ispezioni del locale da parte degli Agenti del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale di Torino, fino a giungere, nell'ottobre 2019, alla comunicazione di reato per disturbo della pubblica quiete, di cui all'art. 659 Codice Penale, provvedimento assunto dopo che la contestazione degli illeciti amministrativi per il superamento dei livelli sonori concessi e per la mancanza della valutazione previsionale di impatto acustico non avevano portato alla soluzione del disagio.

Gli Agenti hanno ascoltato 13 residenti nella zona, di diversi stabili, disturbati dagli schiamazzi e dalla musica prodotta fino a tarda notte. Inoltre, gli Agenti hanno provveduto a contestare il mancato adempimento impartito dalla Divisione Ambiente circa il contenimento del rumore. Successivamente, la Procura della Repubblica ha richiesto ulteriori informazioni circa il perdurare del disturbo, che è continuato, anzi peggiorato, malgrado i vari illeciti amministrativi contestati, tra cui l'art 44 del Regolamento di Polizia Urbana.

Ora, dopo il decreto di sequestro giudiziario preventivo dell'apparecchiatura di diffusione sonora emesso dal G.I.P e immediatamente eseguito dalla Polizia Commerciale, i cittadini possono tornare a riposare, poiché, in caso di reiterazione del reato, il Giudice valuterà l'opportunità di sequestrare l'intero esercizio pubblico.