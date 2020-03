Protezione civile e coronavirus, Bussone (Uncem): "Sistema che dimostra efficacia ed efficienza"

Uncem ha particolare stima e fiducia nelle persone che stanno lavorando in queste ore, e ormai da diverse settimane, nell'Unità di crisi nazionale per l'emergenza Coronavirus, che ha il suo perno nel Dipartimento nazionale della Protezione Civile e il fulcro in Angelo Borrelli.

"Crediamo fortemente in questo sistema nazionale - evidenzia il Presidente Uncem Marco Bussone - con un chiaro coordinamento che muove Comuni e Regioni. Stiamo alle regole e all'assetto dato. Un triangolo che si esprime nel Codice di Protezione Civile, che vede nel Commissario Borrelli, Capo della Protezione Civile, un riferimento prezioso. Uncem crede in questo modello che si avvale, per superare l'emergenza sanitaria, dei massimi esperti, in primis dell'Istituto superiore di Sanità guidato dal prof. Brusaferro. Il Sistema della Protezione Civile vede i Sindaci protagonisti. È da sempre copiato nel mondo e in Europa, anche nell'affrontare l'emergenza Covid-19".

"Angelo Borrelli ha tutta la nostra fiducia, la vicinanza dei Sindaci e degli Amministratori locali dei Comuni montani. Ciascuno fa con grande determinazione la sua parte. Grazie ad Angelo, al Sistema nazionale, al Dipartimento, allo Staff, ai Volontari. E naturalmente Uncem ringrazia il personale medico e paramedico al lavoro senza sosta in tutt'Italia".