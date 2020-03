A Moncalieri Municipio illuminato con il tricolore sino al termine dell'emergenza Coronavirus

Il Municipio di Moncalieri illuminato con il tricolore per "rendere un omaggio ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e a tutti quelli che combattono in prima linea", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna. Sarà così fino a che non terminerà l'allerta coronavirus.

!Questo è un invito a resistere, rispettando quella “semplice” regola che serve a sconfiggere il covid-19: restiamo a casa e mettiamo il tricolore sui nostri balconi", ha aggiunto Montagna. "L’Italia ce la farà. Moncalieri ce la farà. Ce la faremo, insieme".

Da oggi, lunedì 16 marzo, è iniziata la sanificazione delle strade della città, che toccherà tutta Moncalieri, a partire dalle zone più frequentate da mezzi e persone. "Viene utilizzato un disinfettante non dannoso per l’ambiente", ha spiegato il sindaco, ricordando che anche la chiusura dello sportello dell’Agenzia dell’Entrate-Riscossione di corso Savona.

"L'invito rivolto a tutti i cittadini è quello di utilizzare i canali telematici, perché molte pratiche si possono eseguire anche online". Per questo, gli uffici del Comune sono aperti solo su appuntamento.