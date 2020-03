Coronavirus, a Nichelino il Comune chiude il Boschetto e tutti i parchi della città

Lo aveva annunciato già qualche giorno fa, visto che in molti sembravano ignorare la disposizione di restare a casa, nel fine settimana la situazione era migliorata ma oggi, complice la bella giornata di sole primaverile, a Nichelino si sono di nuovi viste tante persone che popolavano il parco del Boschetto.

Giampiero Tolardo ha preso atto di questa situazione e ha deciso pertanto di chiudere il Boschetto e tutti i parchi cittadini, perché troppi li frequentavano, incuranti delle limitazioni imposte dal decreto governativo per il contenimento del coronavirus. Ma il sindaco di Nichelino è andato oltre, decidendo di chiudere tutte le aree gioco dedicate ai bambini.

Per far capire a tutti quei genitori imprudenti, per non dire irresponsabili, che i bambini devono giocare a casa e non in giro per la città.