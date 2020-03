Coronavirus, primo caso di positività anche nel comune di Caselette

Come in tutti i Comuni limitrofi, anche a Caselette è stato rilevato il primo caso di contagio da Coronavirus COVID-19, comunicato dal servizio di Protezione Civile della Città Metropolitana.

Il sindaco Pacifico Banchieri rassicura la popolazione sulla circostanza: «Al momento si tratta di un caso isolato e già sotto controllo all’interno di una struttura ospedaliera. In questo momento, ancor di più, si invita tutti a restare a casa, rispettando con maggior rigore i divieti imposti dal Governo nei giorni scorsi».

Il Centro operativo comunale (C.O.C) di protezione civile, già attivato in via precauzionale in data 16/03/2020, è costantemente impegnato nel monitorare la situazione in collaborazione con l’ASL, la Città metropolitana e le forze dell’ordine.

«Inoltre, tra i suoi compiti - conclude il sindaco - fornisce tutto il supporto necessario alla popolazione per affrontare in sicurezza e nella massima serenità questa emergenza. Gli uffici comunali continuano ad essere raggiungibili telefonicamente per qualunque informazione».