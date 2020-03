L'investigatore privato nel 2020

Intervistiamo Francesco Mimmo dell'agenzia investigativa Vox con sede a Torino e Milano

L'investigatore privato cosa fa ai nostri giorni nel 2020

L’attività dell’investigatore è cambiata molto negli ultimi anni, adattandosi necessariamente ai cambiamenti che la tecnologia impone: basti pensare che ancora adesso nell’immaginario collettivo c’è l’investigatore con l’impermeabile, la pipa e il cappello… niente di più lontano dalla realtà… ora utilizziamo gps sotto le vetture in modo da poter conoscere in ogni momento il posizionamento di un veicolo nel mondo, oppure attraverso le ricerche di OSINT (open source intelligence – protocollo utilizzato dalla CIA) si possono reperire centinaia di informazioni su una persona attraverso il web in pochi minuti.. immaginate vent’anni fa per recuperare informazioni su un soggetto quanto tempo e sforzo fosse richiesto…

L’investigatore al giorno d’oggi reperisce prove e informazioni per privati ed aziende, dalla moglie tradita al dipendente infedele, dalle bonifiche ambientali alle indagini forensi.

come si diventa investigatore privato

La normativa è cambiata molto negli ultimi anni e i requisiti richiesti per diventare titolare di licenza sono molteplici: una laurea in giurisprudenza o scienze politiche, almeno tre anni di pratica documentata all’interno di una agenzia investigativa, un master di alta formazione, etc.. discorso diverso per gli agenti investigativi operativi sul campo per cui non è richiesto alcun requisito particolare. Noi della Vox Investigazioni abbiamo creato la prima piattaforma al mondo per investigatori privati, tradotta in multi lingua e contenente un corso per investigatore (https://voxinvestigazioni.it/corso-investigatore-privato-online/) completamente online per aspiranti agenti investigativi, con i migliori esperti a livello nazionale e lezioni nuove caricate ogni mese.

Quali sono le indagini più richieste?

L’infedeltà coniugale è sempre il settore trainante in campo privato, a ruota seguono le indagini per revisione assegno di mantenimento e il controllo minori con amicizie o comportamenti sospetti. Vi è poi tutto il comparto aziendale riguardante i dipendenti infedeli, la concorrenza sleale da parte dei soci, etc..

Cosa è cambiato negli ultimi anni?

Sicuramente vi è una maggior predisposizione a tradire il proprio partner, complici anche i social network che fanno cadere in tentazione. Non a caso vi è una sensibile riduzione dei matrimoni e della durata dei matrimoni stessi, pare che il 40 per cento non superi i tre anni di durata. Anche a livello aziendale notiamo un forte aumento di soci scorretti o dipendenti che si mettono in malattia per poi fare magari un secondo lavoro in nero

Lavorate anche per aziende oltre ai privati?

Certo, son sempre di più le aziende che si affidano ad investigatori su tutto il territorio nazionale per la gestione della sicurezza a 360 gradi, quindi dal controllo dipendenti alla cyber security, essendo le aziende sempre più esposte ad attacchi informatici

Oltre ai servizi investigativi di cosa altro vi occupate?

Ci occupiamo a livello nazione di bonifiche ambientali ovvero l’attività che consiste nell’individuazione e rimozione di microspie, microcamere cimici o registratori volti ad acquisire illecitamente informazioni… pensate al marito che nasconde un registratore in casa per ascoltare cosa dice la moglie quando lui non è presente oppure un dipendente infedele che prima di una riunione importante in azienda installa una microcamera nascosta per poi rivendere le informazioni alla concorrenza, insomma è un mondo complesso quello delle bonifiche ambientali. Ci occupiamo anche di cyber security come detto in precedenza, portierato, messa in sicurezza dei sistemi informatici o servizi volti a ridurre le differenze inventariali nella grande distribuzione.

Ci racconti come si svolge un investigazione privata?

Immaginando di parlare di un caso di infedeltà coniugale, funziona più o meno cosi: il cliente ci chiama per chiedere prezzi e tariffe, se gli vanno bene ci incontriamo presso i nostri uffici in modo tale da formalizzare l’incarico attraverso la compilazione e firma del mandato che per legge siamo obbligati ad avere; dopodiché il cliente ci fornisce tutte le informazioni sulla persona da seguire e pianifichiamo modalità e tempi dell’indagine. Iniziamo a pedinare il soggetto e giornalmente sentiamo il cliente per aggiornarlo su ciò che abbiamo scoperto, il cliente decide quindi se andare avanti nell’indagine o interromperla. Chiaramente dove possiamo installiamo il gps sotto la vettura del soggetto da pedinare in modo da ridurre tempi e costi dell’indagine.

Avete 2 sedi fisse in 2 principali città italiane, operate anche in tutto il territorio italiano?

Si attualmente abbiamo sedi fisiche a Torino Milano e una sede internazionale a Mosca in Russia. Nell’ultimo anno a fronte di ottimi risultati raggiunti abbiamo deciso di aprirci a nuovi mercati, da un mese circa siamo operativi anche a Roma Cagliari e Lecce, ma l’idea è quella entro due anni di aprire in tutta Italia.

Quali consigli daresti a chi vuole intraprendere questa attività?

Come a tutti i nostri allievi che seguono il nostro corso online consiglio di approfondire veramente bene l’argomento, dimenticando totalmente quello che le serie holliwoodiane ci mostrano, niente di più lontano dalla realtà. E’ un lavoro faticoso e stressante, richiede molta pazienza e dedizione, per chi volesse sul nostro canale youtube è presente un’intervista ad un nostro agente operativo, che ci racconta cosa sia realmente questo lavoro. Del resto il nostro corso online oltre ad avvantaggiare nella ricerca di lavoro in questo settore, serve anche e soprattutto a far capire in cosa consiste davvero questo lavoro, eliminando falsi miti e clichet ormai superati.