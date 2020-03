Aurora, la denuncia di Arqa: “Giardini Alimonda abbandonati a loro stessi”

“Come sempre i Giardini Alimonda sono lasciati a loro stessi, come sempre Aurora è lasciata a se stessa”: con queste parole, pubblicate su Facebook con alcune foto, l'Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora denuncia una situazione problematica emersa durante questi giorni di emergenza coronavirus.

A preoccupare, in particolare, sono l'assidua presenza di persone sulla piazza nonostante le prescrizioni degli ultimi decreti, l'abbandono di rifiuti e di bisogni canini: “Ci sono persone – si legge – che, nonostante i divieti, se ne infischiano di tutto quello che i nostri medici e infermieri stanno passando per cercare di salvare il maggior numero di persone possibile: si fermano tutta la sera ai giardinetti dedicati ai bambini (che al momento dovrebbero essere chiusi, ndr) con i loro cani, senza nemmeno avere cura di raccoglierne gli escrementi, e lasciano i resti di un peluche sparsi per tutta l’area”.

Nonostante tutto, non mancano le novità positive, come la recente fioritura delle aiuole curate da Arqa stessa in collaborazione con alcuni residenti: “Fortunatamente - concludono dall'associazione - ci sono persone che si danno da fare, contribuendo con il proprio tempo a curare e migliorare i giardini”.