Coronavirus, Fregolent: "Picco vicino, riaprire subito gli ospedali dismessi"

"È oggi necessario potenziare il numero di posti letto ospedalieri della sanità piemontese per prepararci al meglio a un possibile e prevedibile aumento dei contagi. Chiedo al Presidente Cirio di accelerare sulla riapertura dei plessi ospedalieri, dimessi negli ultimi anni a seguito della riorganizzazione del servizio sanitario, per predisporre misure efficaci per contrastare l'emergenza e per poter curare adeguatamente tutti i malati": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato di Italia Viva.