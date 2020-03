Coronavirus, la Città di Torino in campo “per una didattica della vicinanza”

In questi giorni di chiusura (quasi) totale delle attività e della riduzione drastica delle possibilità di socializzazione, una delle domande più frequenti tra le famiglie torinesi è questa: cosa faccio fare ai miei figli? A questo proposito, la Città di Torino è scesa in campo con l'iniziativa “Risorse per una didattica della vicinanza”.

Sul sito dei servizi educativi del Comune, infatti, è stata attivata una pagina dedicata per “Essere vicini – si legge - e sostenere le famiglie, i bambini e le bambine, per un primo orientamento sulle risorse reperibili in rete e prodotte dai servizi educativi che offrono contributi didattici, educativi, spunti di gioco e altri strumenti utilizzabili anche a domicilio”.

Tutti gli aggiornamenti sono comunicati sulla pagina Facebook degli stessi servizi, dove quotidianamente vengono anche postate alcune poesie con l'hashtag #unagocciadibellezzaalgiorno. La pagina, suddivisa per fasce d'età, offre materiale specifico partendo dai neonati fino ad arrivare agli studenti universitari, passando per le scuole d'ogni ordine e grado.

Tra gli elementi disponibili, sono a disposizione brevi video, audio, documenti, storie, giochi e attività create da insegnanti, educatori ed educatrici.