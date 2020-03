Moncalieri, appello telefonico del sindaco Montagna: "Restate a casa, ogni giorno dieci nuovi casi"

Mentre il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo ha girato le vie della città, armato di megafono, per invitare le persone a rimanere a casa, quello di Moncalieri ha fatto lo stesso, mandando un audiomessaggio ai suoi concittadini.

Il primo cittadino ha attivato l'Alert System (che era stato creato per far fronte alle emergenze, dopo quella legata all'alluvione del novembre 2016) per contattare via telefono circa 10 mila moncalieresi per aggiornarli sulla situazione coronavirus. Montagna ha chiesto a tutti di restare a casa: "E' di vitale importanza, in questo momento: facciamolo per noi e per i nostri cari, in primis gli anziani e le persone più fragili, se vogliamo tornare alla vita e alle abitudini che tutti conosciamo".

Il sindaco di Moncalieri ha ricordato anche che da questo weekend la Polizia Locale e i carabinieri intensificheranno i controlli per scovare quei 'furbetti del virus' che continuano impunemente a circolare. Purtroppo la situazione è grave, tanto che Montagna ha dichiarato che in città ogni giorno ci sono in media 10 nuovi casi, tra positivi e persone in quarantena.

"C'è in gioco il nostro modo di vivere, che tutti noi rivogliamo indietro. Per questo vi chiedo di non uscire di casa", ha concluso il sindaco.