Borgo Lingotto: il mistero della pistola artigianale rinvenuta nel controsoffitto del vano ascensore [VIDEO]

Rinvenimento misterioso in via Tunisi, a Torino, in pieno borgo Filadelfia. I carabinieri della stazione Lingotto hanno infatti trovato e sequestrato in uno stabile in ristrutturazione una pistola.



Si tratta di un revolver decisamente particolare: ha un'apertura a bascula di costruzione artigianale, è privo di marca e punzonatura del banco di prova e insieme a questo i militari hanno rinvenuto anche 5 cartucce calibro 38 con palla blindata, una cartuccia calibro 38 special, due bilancini di precisione e 15 grammi di mannite.





Il tutto era stato nascosto nel controsoffitto del locale ascensore del condominio. Le indagini proseguono per cercare di risalire al proprietario della pistola e al motivo per cui la teneva nascosta in quel luogo.