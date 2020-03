Emergenza coronavirus, sede Atc chiusa al pubblico ma servizi garantiti

In linea con le disposizioni nazionali e regionali per prevenire il contagio da Coronavirus, la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale di corso Dante è chiusa al pubblico ma il personale è al lavoro al fine di continuare a mettere a disposizione degli inquilini dei 30mila appartamenti gestiti i servizi essenziali.

Il numero verde gratuito 800-301081 è attivo 24 ore su 24 per segnalare emergenze e guasti. Le manutenzioni urgenti (guasti agli ascensori, riparazioni perdite, problemi agli impianti di riscaldamento) sono garantite. Sono naturalmente sospesi gli sportelli di quartiere e le assemblee condominiali così come il servizio di prenotazione per gli appuntamenti.

Continuano invece, "a distanza", le pratiche: tutti coloro che per i mesi di marzo e aprile avevano già un appuntamento fissato agli sportelli (ad esempio per la stipula di un nuovo contratto, per il censimento o il fondo sociale) verranno contattati da un operatore e la pratica verrà istruita telefonicamente.

È sempre possibile richiedere informazioni scrivendo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (urp@atc.torino.it) e inviare documenti via pec (atc@pec.atc.torino.it) o via mail (protocollo@atc.torino.it) allegando una copia del proprio documento di identità. Informazioni aggiornate sul funzionamento di uffici e servizi sono disponibili sul sito atc.torino.it e sulla pagina facebook ATC Torino.

Novità per quanto riguarda il fondo sociale regionale. Per andare incontro alle inevitabili difficoltà di molte famiglie, la Regione Piemonte ha disposto una ulteriore proroga ai termini per il fondo sociale per i morosi incolpevoli: per pagare la quota minima ci sarà tempo fino al 30 giugno; più tempo anche per la presentazione delle domande.

Sempre su indicazione della Regione, sarà prevista una sospensione del canone di locazione per i locali commerciali gestiti da Atc (nell’area metropolitana torinese sono quasi 400, per circa 120mila euro di canoni mensili) costretti alla chiusura dall'emergenza.

"Abbiamo adottato tutte le misure necessarie per non fare mancare agli inquilini i servizi essenziali e, nel contempo, per assicurare ai dipendenti di lavorare da casa o in condizioni di sicurezza all’interno della sede e fuori" spiega il presidente Atc, Emilio Bolla. "Ci siamo messi a disposizione della Regione e della Protezione Civile regionale qualora, in questa situazione di emergenza, potesse servire un supporto logistico o operativo: noi ci siamo".