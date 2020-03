Parità di genere e diversity: le iniziative di Snam e dell’AD Marco Alverà

Promuovere la parità di genere per creare finalmente una società e un’economia equa e omogenea per tutti è un tema talmente attuale da vedere ormai impegnati in prima persona istituzioni e aziende.

Tra le imprese che lavorano attivamente alla costruzione di un ecosistema paritario e realmente inclusivo troviamo l’italiana Snam che, guidata dall’AD Marco Alverà, sta incoraggiando la diversità e la parità di genere in un settore, quello energetico, storicamente caratterizzato dalla forte presenza maschile.

Un grande riconoscimento dell’operato di Snam, azienda attiva a livello globale nel settore delle infrastrutture energetiche, è quello conferitole da Bloomberg che la ha inserita nel Gender-Equality Index (GEI) 2020 includendola tra le 325 aziende globali attive nella promozione della parità di genere nel mondo con apposite politiche e iniziative.

L’analisi ha coinvolto quasi 6000 aziende in 84 paesi e si è basata su fattori come la valorizzazione della leadership femminile, la riduzione del gender pay gap e la creazione di una cultura aziendale inclusiva e paritaria. Marco Alverà, AD di Snam , commenta così questo traguardo raggiunto:

L’ingresso nel Gender-Equality Index di Bloomberg è un risultato importante, che rende merito all’impegno di Snam, del suo Consiglio di Amministrazione e di colleghe e colleghi nei confronti dell’equilibrio di genere, delle pari opportunità e di tutti i fattori ambientali, sociali e di governance come elementi essenziali per una creazione di valore sostenibile nel tempo.

Snam è stata la prima società quotata italiana a creare un comitato consiliare dedicato ai fattori ESG e tra le prime a introdurre in statuto l’equilibrio di genere negli organi sociali. Siamo fortemente impegnati a incrementare e valorizzare la presenza femminile e ogni forma di diversità in Snam a tutti i livelli, partendo dai processi di selezione.

L’impegno attivo di Snam va anche oltre l’azienda per coinvolgere il mondo della formazione: in questo senso è nata la collaborazione con Valore D, associazione tra imprese che promuove talento e leadership al femminile, e la partnership con InspirinGirls , un movimento internazionale che vuole rafforzare la consapevolezza del proprio talento e delle proprie capacità nelle giovani ragazze, eliminando gli stereotipi di genere.

Contemporaneamente nell’ambito dell’iniziativa Snam4STEM, l’azienda offre la possibilità ad alcune studentesse di partecipare a giornate formative in azienda, incoraggiando così lo studio di materie matematiche, scientifiche, tecnologiche e ingegneristiche.

Internamente, Snam, oltre a favorire il giusto equilibro a livello organico con l’inserimento di più donne (crescita di quote rosa del 6% annuo), mette a disposizione numerose iniziative per conciliare il lavoro e la vita familiare con esempi concreti che vanno dallo smart working fino ai servizi di welfare a sostegno della genitorialità come la piattaforma “Be Parents” che supporta le neo-mamme e i neo-papà nel periodo di crescita tra 0 e 3 anni e valorizza quest’esperienza per trasferire nel lavoro le competenze acquisite diventando genitore.