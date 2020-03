Coronavirus, continua la campagna di raccolta fondi per gli ospedali dell'Asl To5

Continua senza sosta la campagna di raccolta fondi per il sostegno agli ospedali dell’Asl TO5 per l’emergenza da Corona Virus “Covid-19”.

Le donazioni in denaro e in apparecchiature permetteranno all’Azienda di dare risposte alle necessità degli ospedali territoriali. Si tratta di apparecchiature che consentono di garantire al meglio l’assistenza nei Reparti Covid e nelle aree sub-intensive e intensive delle Rianimazioni. Sono, infatti, strumentazioni in grado di effettuare trattamenti di supporto respiratorio a pazienti in fase di guarigione; questo consente di liberare posti dalla terapia intensiva per permettere di seguire persone in condizioni più gravi.

A venerdì 20 marzo erano stati raccolti circa 90 mila euro.

Si ricorda che il conto corrente al quale possono essere effettuate le donazioni è il seguente:

Intestazione: ASL TO5

IBAN: IT76S0306930360100000046156

BIC: BCITITMM

Causale Donazione COVID-19, cognome, nome, codice fiscale



L’Azienda intende garantire il massimo della trasparenza alle donazioni effettuate, per cui saranno man mano rendicontati gli acquisti effettuati con i fondi raccolti per l’emergenza da Covid-19.

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del coronavirus, prosegue l'attività dello Sportello di sostegno psicologico allo 011.6930519 per i cittadini della sola Azienda TO5: un servizio nato al fine di fornire quotidianamente uno spazio di ascolto e supporto nel periodo dell'emergenza, attivo nei giorni feriali dalle ore 14.30 alle 17.