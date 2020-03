Coronavirus, a Collegno mercati regolari

Nuove regole, nuovi modi di vivere la quotidianità della città. A seguito delle nuove disposizioni della Regione Piemonte, Collegno si è messa all'opera, insieme alle forze di Polizia Municipale, per riorganizzare le aree mercatali della città.

Gli uffici comunali collegnesi hanno così lavorato tutto il weekend per elaborare una riperimetrazione e una nuova disposizione dei banchi dei mercati, che continueranno a svolgersi regolarmente in tutti i quartieri.

"In un’emergenza come questa assicurare la capillarità dei mercati, seppur con qualche limitazione, garantendo la sicurezza igienico-sanitaria è una scelta intenzionale per evitare lunghi spostamenti e code eccessive in altri esercizi commerciali - ha commentato i, sindaco Francesco Casciano - Devo ringraziare i Tecnici comunali e la nostra Polizia Locale che in poco tempo hanno riorganizzato le aree dei mercati cittadini".

Nei mercati, dunque, dove saranno consentiti solo i venditori di prodotti alimentari, le aree saranno ridotte e transennate, con accesso contingentato e sorvegliato da vigili urbani, garantendo il rispetto delle distanze tra i banchi.

"Siamo consapevoli del sacrificio che chiediamo a molti operatori mercatali, che vedranno spostato il proprio banco o temporaneamente sospesa la propria area di vendita, ma l'amministrazione comunale ha lavorato al massimo delle proprie possibilità per continuare a garantire questo tipo di attività economica, che è un servizio essenziale per la cittadinanza", ha dichiarato l'assessore al commercio Enrico Manfredi.

"La scelta di tenere aperti i mercati, nonostante le giuste limitazioni imposte dalla Regione, rappresenta un grande sforzo per l'amministrazione in termini di risorse, ma pensiamo che questa modalità di approvvigionamento sia troppo importante".