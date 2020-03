Nichelino, tenta di vendere frutta in strada nonostante i divieti coronavirus: allontanato

I 'furbetti del coronavirus' non sembrano scoraggiarsi. La polizia locale di Nichelino è intervenuta in via XXV Aprile, dove un ambulante voleva aggirare i divieti per poter vendere 'al volo' frutta e verdura.

Alla vista degli agenti, l'uomo ha caricato tutto sul camion e si è allontanato in gran fretta, facendo perdere le sue tracce, prima che gli potessero essere elevate multe o denunce.

I controlli continuano a tappeto su tutto il territorio per scoraggiare tutti coloro che provano ad approfittarsi di questa situazione di emergenza.