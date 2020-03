Transenne e ingressi regolati al mercato di via Pavese

Anche il mercato di via Pavese, uno dei più importanti di Mirafiori sud, ha riaperto oggi, seguendo le nuove disposizioni.

Le transenne e ingressi regolati, con una persona addetta al controllo, impedivano fin da subito gli assembramenti di persone. Coloro che entravano lo facevano solo quando altri avevano terminato i loro acquisti. Il tutto sotto gli occhi degli agenti della Polizia Municipale di via Morandi a sovrintendere che tutto filasse liscio.

Presenti un discreto numero di banchi, ben separati uno dall'altro, con i clienti che aspettavano il loro turno restando alla distanza di sicurezza, spesso anche superiore al minimo previsto di un metro. Tutto si sta svolgendo in modo regolare e con una calma impensabile solo qualche settimana fa, prima che il coronavirus irrompesse nelle nostre vite, cambiando abitudini e modo di vivere.

Ma fino a che resteranno in funzione le limitazioni e i divieti che abbiamo imparato a conoscere in questo periodo, sarà fondamentale che tutti, ai mercati e non solo, contribuiscano rispettando le regole.