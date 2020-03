5 consigli per mantenere la pelle morbida e idratata

Avere un aspetto sano e radioso non è soltanto un dono di natura: una pelle luminosa e idratata è frutto di una serie di abitudini quotidiane, che possono apportare numerosi benefici, al pari di veri e propri trattamenti di bellezza.

Si tratta di gesti spesso sottovalutati, ma essenziali al raggiungimento del benessere dell'epidermide, i cui effetti sono visibili già dopo poche ore. L'imperativo, naturalmente, è non trascurarsi: basta una semplice routine quotidiana, fatta da cinque piccoli consigli di bellezza, a restituire alla pelle idratazione e morbidezza.







Scegliere un sapone neutro delicato

Il primo passo, per assicurare alla pelle un aspetto sano e radioso, è quello relativo alla detersione. Pulire la pelle è un gesto spontaneo e naturale, ma spesso si sottovalutano le conseguenze legate all'utilizzo di un detergente generico. Il consiglio è quello di optare per un sapone neutro , sia in formato liquido sia nella classica saponetta, realizzato con una formula delicata, in grado di detergere e idratare in profondità.

Le formule più adatte sono quelle che annoverano la glicerina naturale, un ingrediente di bellezza dall'alto potere nutritivo, che giorno dopo giorno previene gli effetti legati alla disidratazione. Naturalmente, è importante assicurarsi che i prodotti siano sempre di ottima qualità, quindi dermatologicamente testati e assolutamente privi di parabeni.







Utilizzare detergenti non aggressivi

Nella scelta di un detergente per il viso, per il corpo e per le mani, è importante selezionare esclusivamente formule che possano proteggere il naturale film idro-lipidico della pelle. Un prodotto troppo aggressivo può, infatti, alterare questa barriera, contribuendo alla comparsa di fastidiosi e antiestetici difetti cutanei.

In questo caso, la soluzione è quella di selezionare detergenti neutri ricchi di provitamina B5, una sostanza in grado di tutelare le naturali difese pelle di mani e viso e proteggerle, allo stesso tempo, dalle rigide temperature dei climi invernali. L'utilizzo quotidiano di questo genere di detergenti aiuta, infatti, a prevenire screpolature e arrossamenti, assicurando quel grado di elasticità che rende la pelle più resistente.







Idratare la pelle in profondità

Per contribuire a mantenere inalterata la naturale morbidezza della pelle è importante utilizzare una buona crema idratante. Una corretta routine ne prevede l'impiego almeno una o due volte al giorno, facendo attenzione a idratare scrupolosamente le aree del corpo più esposte, come il viso e le mani; queste zone, infatti, sono quelle maggiormente soggette all'azione dell'inquinamento e dei raggi UV, che sono i principali responsabili dell'indebolimento della pelle.

Nasce così l'importanza di prevedere una routine di idratazione quotidiana, ritagliando qualche minuto del proprio tempo, anche in presenza di un'agenda fitta di impegni. L'alternativa è quella di affidarsi all'utilizzo di oli doccia, che possano nutrire con semplicità, sfruttando le quotidiane operazioni di detersione.







Eliminare ogni traccia di trucco

Una delle regole per avere una pelle sempre sana e luminosa è quella di non andare mai a letto senza prima struccarsi. Piccole tracce di make-up possono infatti arrecare danni alla naturale idratazione dell'epidermide, con effetti facilmente visibili già dopo poche ore.

Una buona pratica, in questo caso, è quella che prevede un gesto di routine serale, che possa eliminare ogni traccia di cosmetici dal volto, dal collo e dalla zona décolleté. In questo caso è bene utilizzare un prodotto specifico per il make-up, eventualmente trattando tutta l'area con un sapone idratante non aggressivo.

Seguire uno stile di vita sano

Un altro importante gesto di bellezza, che contribuisce a mantenere la pelle morbida e idratata, è quello che deriva da uno stile di vita sano. Una buona alimentazione, ricca di verdure e povera di zuccheri, grassi e caffeina, contribuisce a donare alla pelle un aspetto radioso, senza contare gli effetti positivi che può apportare ai naturali ritmi di sonno-veglia.

È proprio riposo, infatti, l'altro alleato di bellezza della pelle: dormire dalle sei alle otto ore a notte aiuta a restituire al volto la naturale luminosità di un incarnato sano.

Regolare il proprio stile di vita e scegliere con accortezza i giusti prodotti di trattamento permetterà, quindi, di beneficiare in ogni condizione e a qualsiasi età, di una pelle il più possibile morbida e idratata.