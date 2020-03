Magliano: "Grande prova di responsabilità delle Minoranze, il Bilancio della Regione passa"

Passa il Bilancio Preventivo della Regione Piemonte. Grande prova di responsabilità da parte delle Minoranze. Come Moderati, abbiamo rinunciato a ogni polemica: non abbiamo insistito né sulle mascherine mancanti (sia in campo medico, sia in ambito socio assistenziale, sia nel Volontariato); non abbiamo fatto alcun riferimento ai tamponi; non abbiamo fatto commenti né sulla farraginosa gestione dell’emergenza né sul tema del rapporto tra medici di base e Unità di Crisi.

Resta un chiaro dato politico: questo Bilancio “parla” poco sia di emergenza sia di sviluppo.

I fondi sull’extra Lea sono stati ripristinati: lo apprendiamo con piacere. Una buona notizia? Più che altro, sarebbe stato grave e sorprendente il contrario.

La Maggioranza, in questo momento di crisi, ha evitato ogni confronto con le Minoranze, preferendo tirare dritto per la propria strada: rifiutare il confronto con le altre forze politiche è un preoccupante segno di debolezza. La perplessità c’è ed è grande: in fase di crisi, dovrebbe prevalere la cooperazione e il principio enunciato dai Padri Fondatori dell’Europa: «Ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide».

Mi auguro davvero che, in fase di discussione di Assestamento, la musica cambi. I Moderati sostengono e sosterranno tutte le misure e a sostegno di famiglie, imprese e Terzo Settore.