Prosegue l’attività di lavaggio e igienizzazione delle strade cittadine da parte dell’Amiat. Tra le 22 di martedì e le 6 della notte scorsa le autobotti sono intervenute sulla viabilità delle circoscrizioni 2, 3, 6 e 8.

· nella circoscrizione 3, tra corso Francia, corso Inghilterra, corso Castelfidardo, corso Peschiera e, sconfinando nella 2, tra strada della Pronda, via Guido Reni, ferrovia, via Gorizia, corso Orbassano, confine cittadino.

· nella 4 e nella 6, l’area tra la Dora, piazza Baldissera, corso Vigevano, corso Palermo, corso Brescia, via Cigna, Dora, via San Pietro in Vincoli, corso Regina, corso Principe Oddone, via San Donato, corso Tassoni.

· nella circoscrizione 6 si è provveduto anche al lavaggio delle zanelle tra corso Vigevano, corso Novara, via Aosta, via Petrella, via Cimarosa, via Bologna, via Sempione, corso Venezia.

· nella circoscrizione 8, tra corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D’Azeglio, corso Dante, corso Turati, cavalcavia di corso Sommeiller, via Nizza.

Il piano di lavaggio proseguirà fino alla fine del mese con una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.

Un impegno aggiuntivo da parte dell’azienda incaricata della pulizia delle strade a favore dei cittadini, un contributo utile per superare questa difficile fase della vita della città.