Moncalieri capofila della cintura sud nella distribuzione di mascherine

Nella giornata in cui la Protezione civile sta realizzando il piano di distribuzione ai Centri Operativi Misti di 65 mila mascherine per i Comuni di tutto il Piemonte, nella cintura sud del torinese è Moncalieri la città capofila delle iniziative per distribuire materiale sanitario e protezioni.

La città guidata da Paolo Montagna, capo del centro Com che comprende una decina di comuni, ha già comunque predisposto la distribuzione di mascherine che saranno date ai sindaci del circondario da oggi, sabato 28 marzo, per far fronte alla emergenza coronavirus.

Questa la suddivisione operata: Moncalieri 572 mascherine, Carignano 100, Carmagnola 200, La Loggia 100, Lombriasco 50, Osasio 20, Pancalieri, Piobesi e Virle 50 a testa, Trofarello 100. Un totale di circa 1300 dispositivi di protezione, per andare incontro a coloro che sono in prima fila in questa fase di allerta sanitaria.