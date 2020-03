Aurora, con “Cortile mondo” la scuola dell'infanzia “Chagall” abbraccia la natura

Il titolo “Cortile mondo” riassume al meglio l'obiettivo del progetto con il quale la scuola dell'infanzia comunale “Marc Chagall” di Via Antonio Cecchi ha vinto il bando Bottom Up dell'Ordine degli Architetti e dalla Fondazione per l'Architettura di Torino: la struttura, situata nel quartiere Aurora, ha infatti il 90% di bambini provenienti da moltissimi paesi del mondo e grazie a questa opportunità rigenererà il proprio giardino, aprendolo all'esterno con pratiche di didattica innovativa.

Il motto del progetto è “la natura si fa scuola”: “Il giardino – spiegano i promotori - è considerato come spazio di esperienza, di vicinanza e conoscenza della natura e come importante modo di crescere: in continuità con le scelte della didattica, il progetto del giardino vedrà un intervento sulla terra per preservarla e per generare, attraverso la vegetazione, un sottobosco in grado di incrementare la biodiversità e creare un micro-paesaggio ad altezza bambino”.

Il “Cortile mondo” che nascerà sarà pronto ad abbracciare il resto della cittadinanza: “La sfida – proseguono - è quella di trasformare in opportunità un'area verde scolastica facendola diventare spazio pubblico e luogo di confronto tra culture differenti attraverso un percorso inclusivo con due anime fortemente integrate: da una parte il giardino aperto al quartiere e alla città e, dall’altra, un'azione di creazione di comunità e di animazione degli spazi”. Nel mese di aprile partirà, inoltre, una campagna di crowdfunding (sulla piattaforma Starteed,ndr) per sostenere il progetto, il quale verrà presentato durante il Festival dell'Architettura di Torino in programma a maggio.

“Cortile Mondo” è ideato da Associazione Insieme, Accademia dell’agricoltura Torino, LIPU Sezione di Torino, Orme - Scuola Di Arti Sceniche E Impegno Civile, SOLCO onlus, Associazione greenTO, Educadora Onlus, Collettivo Ultramondo, Il Campanile onlus in collaborazione con le architette Mariolina Monge, Angela Nasso, Milena Maccaferri, Ilaria Scalzo e Chiara Martini.

Per ulteriori informazioni:

https://www.facebook.com/CORTILEMONDO

https://instagram.com/cortilemondo