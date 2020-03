Senza “spuntisti” i mercati di Parella e San Donato si svuotano

Le conseguenze di queste scelte sono molto evidenti in Piazza Barcellona e Piazza Campanella, dove l'offerta di prodotti si è notevolmente ridotta: “I due mercati - spiega il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato – sono in forte difficoltà: nel primo, ad esempio, manca la panetteria mentre nel secondo i banchi sono soltanto più due. In questo modo i cittadini sono costretti a spostarsi in altri mercati o ad andare al supermercato”.