In via Val della Torre le auto sfrecciano ad alta velocità: "Inserire dissuasori o passaggi pedonali rialzati"

Limitare la velocità delle auto in via Val della Torre con dissuasori o passaggi pedonali rialzati. E' questa la richiesta dell'associazione Giustizia & Sicurezza, che nonostante la normalità negata dal Coronavirus non toglie l'attenzione da quelli che sono e saranno i principali problemi del territorio una volta rientrata l'emergenza.

"Diversi cittadini ci hanno segnalato, ed abbiamo constatato con nostro sopralluogo, che nel tratto di via val della torre, tra corso Cincinnato e corso Lombardia, i veicoli transitano ad alta velocità, nonostante vige come velocità massima i 30 km/h, con apposita cartellonistica" spiega Paolo Biccari, presidente dell'associazione.

Ecco perché Biccari ha inviato segnalazione agli organi competenti, chiedendo soluzioni nel tratto interessato dal fenomeno dell'alta velocità dei veicoli. "Crediamo fermamente che i cittadini debbano percorrere la via in sicurezza, senza rischi per la propria incolumità, ricordando che questo tratto di strada è molto frequentato per la vicinanza del mercato rionale, un poliambulatorio, una casa di cura ed il campo da calcio della società Lucento. Speriamo in un rapido intervento al termine del periodo di emergenza che stiamo vivendo" conclude il presidente dell'associazione.