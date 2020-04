Davide Ferrario: "Il mio 'Dopo mezzanotte' in streaming, per un momento di sospensione e incanto"

Aiace Torino prosegue con successo la sua programmazione online, iniziata lo scorso 10 marzo, rivolgendo a collaboratori e amici che producono o realizzano film un appello a mettere a disposizione in rete, gratuitamente, alcuni loro lavori (lungo e cortometraggi, documentari o di fiction).

"Aiace sul sofà", questo il titolo della rassegna sul web, ha avuto fin da subito un riscontro molto positivo, rendendo possibile la creazione di un catalogo arricchito ogni giorno da una nuova “uscita” online e arrivato ormai a oltre una ventina di titoli. Altrettanto positiva è stata la risposta del pubblico. I titoli finora proposti, infatti, hanno ottenuto complessivamente oltre 5500 visualizzazioni, con una media di circa 250 spettatori al giorno.

Tra i titoli di prossima diffusione in streaming, oltre a documentari e cortometraggi (Vita nova di Danilo Monte e Laura D'Amore, Nera di Andrea Deaglio, Benvenuto in San Salvario di Enrico Verra), anche un altro lungometraggio di Davide Ferrario, Dopo mezzanotte (2004). «In questi tempi malinconici – spiega il regista – spero che rivederlo possa strappare un momento di sospensione e di incanto. Non per nostalgia, ma per immaginarci una Torino del “dopo" ancora più magica».

Girato interamente in digitale, il film, con Giorgio Pasotti, Francesca Inaudi e Fabio Troiano, ebbe subito ottimi riscontri di critica e pubblico, immergendo lo spettatore nelle atmosfere fascinose e notturne del Museo del Cinema a luci spente, centro propulsore di un irresistibile e romantico mènage à trois.

Il film è disponibile da oggi, venerdì 3 aprile. Per guardarlo, è sufficiente cliccare sui link alle videopiattaforme forniti attraverso i canali social e il sito di Aiace Torino (www.aiacetorino.it) e inserire la password indicata.