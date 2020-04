Ladro si fa sorprendere nel supermercato con addosso 33 euro di cioccolatini rubati

Ha rubato pacchetti di cioccolato per un valore di 33 euro: per questo, un uomo di 36 anni, moldavo, è stato bloccato dal responsabile di un supermercato di via Principessa Clotilde, che ha immediatamente contattato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno arrestato il ladro per tentata rapina: l'uomo aveva precedenti.

A sorprenderlo mentre rubava era stato lo stesso responsabile che poi lo ha fermato: il ladro era arrivato nel reparto dolci e aveva nascosto una parte della refurtiva in una borsa di tela, un'altra sotto la camicia. Dopo pochi istanti aveva cambiato corsia, dirigendosi nella sezione dedicata agli alcolici. Proprio allora aveva però notato che il responsabile del locale lo stava osservando. Si era allora diretto verso le casse e aveva tentato la fuga. Inutilmente.