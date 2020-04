Via delle Primule, il viale alberato è in pessime condizioni. “Serve un intervento urgente”

Il marciapiede di via delle Primule cade a pezzi e nel viale alberato le condizioni sono di assoluto degrado. Tra radici sporgenti, marciapiedi rotti e crepe, chi passeggia in quell’area è obbligato a prestare molta attenzione o a effettuare uno slalom per non farsi male.

A sollevare la questione è l’associazione Giustizia & Sicurezza: “I marciapiedi sono rotti e pericolanti, le radici degli alberi sono completamente fuoriuscite dal terreno, creando pericolo per i cittadini. Sono diversi i cittadini che passeggiano insieme ai loro amici a quattro zampe in questo viale, rischiando infortuni e pericolosi incidenti per i loro animali”.

Ecco perché, al fine di risolvere il problema il prima possibile, l’associazione ha scritto all’assessore competente: “Crediamo che le periferie debbano essere prese in considerazione dalle istituzioni, ancora una volta le segnalazioni di problemi arrivano da un territorio inascoltato. Speriamo in un rapido intervento al termine del periodo di emergenza che stiamo vivendo" conclude Paolo Biccari, presidente di Giustizia & Sicurezza.