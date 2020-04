Buoni spesa, quasi mille le domande pervenute al Comune di Moncalieri

Sono quasi mille le richieste pervenute al Comune di Moncalieri per quanto riguarda le pratiche relative al buono spesa e sta partendo la distribuzione a domicilio.

Il sindaco Paolo Montagna ha domandato pazienza ai tutti i suoi concittadini: "Chiediamo la massima collaborazione: l’obiettivo è arrivare rapidamente nelle case di tutti, riducendo al minimo gli spostamenti delle persone". Un invito, insomma, a non uscire di casa, più che mai adesso che la curva dei contagi segna una diminuzione, dopo tanti giorni di allerta massima, a ridosso della metà del mese di marzo.

Intanto, è in corso la fase 2 della sanificazione delle strade di Moncalieri. Con gli interventi che si concentreranno nelle aree che non possono essere raggiunte dai grandi mezzi meccanici, protagonisti del primo intervento, quali le piazze e i vicoli, che necessitano di mezzi più agili. Un'operazione che rappresenta un altro modo per combattere il coronavirus.

Ieri l’area interessata "è stata Borgo San Pietro e in questi giorni si proseguirà in tutta la città", ha spiegato il sindaco Montagna. "E, in ogni caso, abbiamo intenzione di rendere continuativo questo intervento durante l’emergenza".