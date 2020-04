Si chiama “#TOCTOC - A casa con voi”, la nuova rubrica pensata dalla Biblioteca di Chieri e rivolta in particolare ai bambini con bisogni educativi speciali.

“Vista l’emergenza e la sospensione degli incontri a scuola-spiega l’assessore alla Cultura, Istruzione e Biblioteca Antonella GIORDANO-abbiamo incaricato la cooperativa Cittattiva, che normalmente per il Comune di Chieri si occupa di assistenza nelle scuole degli studenti con disabilità, di raccogliere e creare materiale ludico didattico per bambini, con un’attenzione particolare ai bambini con bisogni educativi speciali. Due volte a settimana verranno pubblicati i laboratori preparati dagli educatori e basati sull’uso della CAA-Comunicazione Aumentativa e Alternativa, su ritmi lenti o cadenzati, sull'utilizzo di ripetizioni o di attrattori dell’attenzione (suoni, versi, colori, parole, popup, ecc.)”.

“Anche se la Biblioteca della Città di Chieri è chiusa al pubblico-aggiunge l’assessore Antonella GIORDANO- tuttavia resta virtualmente aperta per offrire i propri servizi alle famiglie e soprattutto ai più piccoli. Grazie alla Rete e ai social, è la Biblioteca ad andare nelle case dei chieresi. Che invito a seguire la pagina Facebook della nostra Biblioteca, costantemente aggiornata con idee e suggerimenti non solo nostri ma anche di altre Biblioteche civiche”.

Ecco alcuni dei servizi della Biblioteca di Chieri.

- SMART WORKING PER I GRANDI...SMART READING PER I PICCOLI : Mamma e papà stanno lavorando? Non preoccuparti, la biblioteca è con te e ti tiene compagnia. Sulla pagina Facebook ogni giorno video letture preparate per fasce d'età 0-3 e 3-6 anni;

- PROPOSTE DI LETTURA PER I RAGAZZI: proposte di lettura per ragazzi dai 7 ai 10 anni scaricabili gratuitamente su MediaLibraryOnLine (la piattaforma di accesso al prestito digitale con ebook, periodici, audiolibri e musica accessibile per tutti gli iscritti alla Biblioteca). I titoli a disposizione si trovano https://www.comune.chieri.to.it/bibl…/proposte-ebook-bambini

- CORONAVIRUS: un video e una storia di fiducia sul coronavirus spiegato ai bambini;

- #FIABESENZACORONA: l’iniziativa di audiostorie segnalata dall'Associazione Italiana Biblioteche

- UN LIBRO AL GIORNO - La biblioteca è sempre con te: Consigli di lettura scelti tra i nuovi acquisti della Sezione Adulti;

- STORIA LOCALE: i testi proposti dalla Sezione Storia Locale, come le esposizioni online sulla nascita e l’affermazione del libro a stampa tra i volumi del fondo storico custodito in Sala Francone o i documenti dell'Archivio Storico analizzati e commentati, per scoprire affascinanti e inconsueti particolari della storia chierese;

- RISORSE OPEN: la collezione delle “Risorse OPEN”, composta da oltre 560.000 risorse aperte: una collezione completamente gratuita di ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e video, e-learning, mappe e molto altro ancora;

- SUPPORTO PSICOLOGICO GRATUITO A DISTANZA : un’iniziativa di AREA onlus rivolto a ragazzi e adulti con disabilità e Bisogni Educativi Speciali, familiari, insegnanti e operatori sociosanitari.

E ancora:

SBAM: le Biblioteche civiche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM) attraverso la piattaforma di prestito digitale MediaLibrary OnLine (MLOL), in questo periodo di emergenza, aprono a tutti i cittadini il loro catalogo digitale e offrono l’accesso a oltre 9.000 ebook da leggere su computer, tablet o smartphone; più di 7.000 giornali e riviste da tutto il mondo, compresi i principali quotidiani nazionali, da leggere online e più di 300 audiolibri e 120.000 album musicali da ascoltare in streaming.

Fino al 30 aprile 2020 anche coloro che non sono ancora iscritti in biblioteca e che risiedono in uno dei comuni dell’area metropolitana torinese, potranno accedere gratuitamente al servizio di prestito digitale attraverso una semplice pre-iscrizione online.

Al momento della pre-iscrizione, si riceveranno le credenziali di accesso per poter consultare e utilizzare le risorse presenti sulla piattaforma digitale MLOL per un periodo di 30 giorni, al termine del quale, per continuare ad utilizzare il servizio e scoprire le altre opportunità offerte dal sistema bibliotecario, sarà necessario recarsi in una qualsiasi delle biblioteche SBAM e convalidare gratuitamente l’iscrizione.

Tutte le info su https://www.comune.chieri.to.it/biblioteca/tante-idee