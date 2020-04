Talco merce rara, un ventisettenne ne ruba 6 bottiglie in farmacia: fermato dalla polizia

Nei giorni della pandemia da Covid-19 sono ben note le lunghe file davanti l’entrata dei supermercati per acquistare beni di prima necessità. Per alcuni diventa indispensabile l’acquisto della farina o del lievito, per altri diventa fondamentale reperire un articolo come il talco. Questa la necessità di un cittadino moldavo di 27 anni arrestato dagli agenti della Squadra Volante per furto.

Sabato mattina l'uomo è entrato in una farmacia nei pressi dell'ospedale San Giovanni Bosco e, approfittando di un momento di distrazione delle dipendenti intente a servire la clientela, asporta da uno scaffale 6 bottiglie di talco, le nasconde sotto la giacca ed esce dal negozio. Accortasi di quanto appena accaduto, una dipendente e alcuni avventori del locale guadagnano l’uscita e, trovando nell’immediato una pattuglia della Volante in strada, segnalano l’accaduto. Il ventisettenne, con precedenti specifici, viene fermato in via Martorelli e la refurtiva, del valore di circa 50 euro, riconsegnata al titolare della farmacia.