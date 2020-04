Da metà marzo in Piemonte il 43,4% delle auto ha continuato a muoversi

Dal 16 marzo in poi, in Piemonte, non più del 43,4% delle auto appartenenti a flotte aziendali o concesse a noleggio a lungo termine per uso privato risultava ancora in movimento. Se si prendono in considerazione i mezzi in affitto a breve termine il dato scende ancora, attestandosi al 30,9%.

Dati in linea con il nazionale, dove nel primo caso circolavano il 45% delle vetture, mentre nel secondo il 31.6%. Numeri forniti da Targa Telematics, che spiega come non raggiungano valori prossimi allo zero perché gli spostamenti registrati sono con tutta probabilità da ricomprendere nel quadro di quelli concessi dal dispositivo emanato da Palazzo Chigi.

Viaggi che possono essere effettuati con la propria vettura, ad esempio, per recarsi a fare la spesa o per raggiungere le farmacie e che sono necessari su un territorio come quello piemontese, dove questo genere di distanze spesso non possono che essere percorse in auto.