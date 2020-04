Emergenza Coronavirus, i sindacati richiedono l’immediato insediamento del comitato regionale di Sanità

In particolare ci siamo soffermati sulla necessità di avviare nuove assunzioni, di personale medico sanitario e OSS, per far fronte all’emergenza Covid-19 e l’individuazione di risorse economiche da destinare al salario accessorio del personale in forza nel SSR.

Per le RSA, a seguito della denuncia da parte delle categorie dei dati relativi ai decessi e contagi, CGIL CISL UIL Confederali hanno richiesto l’immediata operatività del Comitato Regionale per pervenire all’individuazione di un Protocollo unico sanitario regionale condiviso, che metta a sistema la distribuzione dei DPI in sanità e nel settore socio sanitario, l’effettuazione dei tamponi e test di screening a tappeto su ospiti e operatori, in particolare per tutto quel personale sanitario e socio sanitario sottoposto a quarantena e in attesa del secondo tampone per rientrare in servizio, linee guida su tutto il territorio regionale delle azioni da intraprendere per il trattamento dei pazienti, inseriti in RSA, personale Covid accertato e presunto, compreso le condizioni e protocolli di isolamento.