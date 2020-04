Fridays For Future, annullato il meeting internazionale di Torino a luglio 2020

Annullato il meeting internazionale di Fridays For Future, che si sarebbe dovuto tenere a Torino a luglio 2020. Non un addio definitivo, ma un arrivederci: l'obiettivo è quello di organizzare, sempre nel capoluogo piemontese, l'evento nell'estate 2021.

La decisione dello stop è stata comunicata oggi dagli attivisti torinesi, dopo diverse settimane di consultazione con i ragazzi e ragazze di tutta Italia ed Europa. "Il nostro movimento -spiegano i gretini - segue la scienza e fa tesoro delle affermazioni di chi studia i gravi problemi che affliggono la nostra società. Questo vale per la crisi climatica come per l'emergenza coronavirus".

Lo scorso 13 dicembre Greta Thunberg, fondatrice del movimento ambientalista, era venuta nel capoluogo piemontese dove era stata protagonista di una manifestazione in piazza Castello e aveva incontrato la sindaca Chiara Appendino.