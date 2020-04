Regio Parco, allarme cani randagi lanciato dal consigliere Petrarulo

"Da quando è stato sgomberato il campo nomadi abusivo che era presente nel Lungo Stura Lazio, sono tornati branchi di cani randagi di taglia grande che si aggirano creando non pochi problemi ai residenti del Regio Parco e del Rebaudengo che hanno più volte denunciato il problema agli uffici della Circoscrizione 6. Infatti i cani non si limiterebbero solamente a gironzolare tra le aree recintate, ma come segnalato dagli stessi residenti, qualcuno si sarebbe avvicinato alla ciclabile di Lungo Stura Lazio creando allarmismo nei cittadini che si sentirebbero in pericolo per la paura di essere attaccati". Lo denuncia il Capogruppo del Gruppo Consiliare al Comune di Torino Lista Civica Sicurezza e Legalità, Raffaele Petrarulo.

Con un'interpellanza, il consigliere chiede alla Sindaca e alla Giunta di prendere provvedimenti in merito affinché siano messi in sicurezza sia gli stessi cani che i cittadini residenti in quella località.