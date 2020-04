Latte, Cia Piemonte: "Bene prolungamento contratti, ma si vigili sui prezzi"

"Accogliamo con favore la proposta dell'assessore Protopapa di prolungare fino al 30 giugno i contratti in essere, ma ribadiamo ancora una volta la necessità di vigilare, nel contempo, sui prezzi del latte alla stalla per evitare speculazioni che potrebbero danneggiare i nostri allevatori": così Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte, a margine del tavolo sulla filiera del latte convocato questa mattina dall'assessorato regionale all'agricoltura.

"In un momento di crisi come quello attuale - conclude Guido Coda Zabetta, presidente di Cia Biella e delegato di giunta sul tema latte -, oltre a non abbassare la guardia sul rischio che il latte venga ritirato dalle aziende ad un prezzo più basso di quello concordato, si deve far comprendere a tutti l'importanza di comprare prodotti che provengano dalle nostre stalle e non da altri Paesi. Il lavoro dei nostri allevatori è continuo e fondamentale e dobbiamo sostenerlo in tutti i modi".