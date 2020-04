Controlli anti-Covid, un arresto con sequestro di un chilo di marijuana

Sequestrato un chilogrammo di marijuana questo pomeriggio dalla polizia municipale durante uno dei controlli sulle strade cittadine, disposti nell'ambito dei servizi per il contenimento del contagio da Covid-19.

Il conducente di un'auto Kia Sportage non si è fermato all'alt di una pattuglia appostata in corso Trapani all'angolo con viale Bistolfi. E' iniziato così un inseguimento e, prima di essere fermato in via Gorizia, il guidatore, un venticinquenne albanese, ha gettato dall'auto in corsa un involucro che gli agenti della Municipale hanno raccolto trovando all'interno un chilogrammo di marijuana.