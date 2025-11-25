Doveva scontare 2 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia: arrestato all'aeroporto di Caselle

La Polizia di Stato ha arrestato presso lo scalo aereo di Caselle un cittadino albanese che doveva scontare 2 anni e 2 mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Torino Caselle, durante gli accurati e specifici controlli documentali, che vengono quotidianamente effettuati in occasione degli arrivi e delle partenze dei voli extra-Schengen dall’aeroporto di Torino, hanno intercettato sul volo proveniente da Tirana un cittadino albanese di 56 anni, con un permesso di soggiorno scaduto, tornato dall’Albania dopo un’assenza dall’Italia di circa 8 mesi.

L‘uomo era destinatario di un ordine di carcerazione di 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti contro familiari e conviventi, in quanto condannato con sentenza passata in giudicato per i reiterati e plurimi maltrattamenti commessi nel tempo contro la propria convivente e le proprie figlie.

I fatti - avvenuti nella periferia torinese riguardanti anche soggetti delle cosiddette fasce deboli - sono stati reiterati nel tempo e si riferiscono ad un arco temporale di 4 anni a partire dal 2021.

All’esito di tutti gli accertamenti, che hanno permesso di appurare che il passeggero proveniente da Tirana era proprio il destinatario della misura restrittiva, la Polizia di Frontiera di Caselle ha assicurato il cittadino albanese presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno.