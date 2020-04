Coronavirus, a Nichelino consegnati i primi buoni spesa

Sono stati consegnati nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, ai primi cittadini di Nichelino che ne avevano fatto richiesta i buoni spesa per affrontare l'emergenza coronavirus.

"E' stata ottima la risposta degli uffici comunali, per cui tengo a ringraziare anche la mia Giunta ed in particolare l'Assessore Paola Rasetto e la responsabile dell'ufficio politiche sociali Susanna Savoldi, che hanno permesso di far partire subito il lavoro di selezione delle domande che stanno pervenendo al comune", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo. Finora sono arrivate oltre 500 richieste al Comune di Nichelino.

"Un ringraziamento va anche al centro stampa che si sta occupando della produzione dei buoni in tempi record", ha concluso il primo cittadino. "Dalla prossima settimana continuerà la distribuzione dei buoni con le modalità che verranno direttamente comunicate agli interessati".