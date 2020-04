Rivalta, nel cimitero comunale un'area per la sepoltura dei mussulmani

Il cimitero comunale di Rivalta a breve accoglierà le salme di cittadini mussulmani provenienti anche da altri comuni.

Proprio in questi giorni è in via di allestimento all'interno del camposanto una piccola area da destinare all'inumazione di chi ancora non ha ricevuto adeguata sepoltura a causa della situazione di emergenza che stiamo vivendo. Una settimana fa la Federazione regionale islamica del Piemonte ha lanciato un appello alle istituzioni per colmare questa mancanza e dare così la possibilità anche ai cittadini di origine mussulmana di trovare degna sepoltura.

"Abbiamo subito accolto la sollecitazione che è arrivata dalla nostra consigliera comunale Sofia Zemmale di religione mussulmana e dal presidente della Federazione regionale islamica del Piemonte – chiarisce il sindaco di Rivalta Nicola de Ruggiero – e nell'area del nostro cimitero comunale destinato ai non cristiani, ci sarà a giorni uno spazio dedicato ai cittadini di religione mussulmana".

"Rivalta – ha detto ancora de Ruggiero – è sempre stata terra di accoglienza e solidarietà: questo nostro gesto vuole rappresentare un ponte tra culture. Come ha detto anche Papa Francesco, la politica e le sue scelte possono essere una delle forme più preziose di carità".

"Molti nostri fratelli e sorelle stanno vivendo il drammatico problema della sepoltura delle salme dei musulmani, non essendo più possibile il rimpatrio ai Paesi di origine, la carenza di spazi cimiteriali islamici sul territorio italiano, nonché le regole di Polizia cimiteriale che vincolano la sepoltura ai residenti o deceduti nel territorio comunale", spiegano Mustapha Hajraoui e Waid Alid Bouchnaf della Federazione regionale islamica del Piemonte.

L'area è stata individuata nella porzione di cimitero già riservata all'inumazione dei non cristiani e verrà allestita in modo da permettere la sepoltura dei corpi con il volto rivolto verso la Mecca. Il costo dell'intervento è di 37.000 €, reperiti grazie all'approvazione di una variazione al bilancio.

"Siamo soddisfatti di essere riusciti ad avviare i lavori a tempo di record", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Ivana Garrone. «Era un intervento programmato per i prossimi mesi, ma questa emergenza ha fatto cambiare l'ordine delle priorità. Ringrazio gli uffici per aver dimostrato una sensibilità e un'attenzione particolare a questo problema".