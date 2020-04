Radicali: flash mob "casalingo" contro l'emergenza all'interno delle carceri

"Sul dramma delle carceri italiane il Governo batte i coperchi, noi battiamo le pentole - dicono Patrizia De Grazia, Daniele Degiorgis (Coordinatori Associazione radicale Aglietta) e Igor Boni (Presidente di Radicali Italiani) -. In Italia dovrebbero uscire subito 10.000 detenuti per tornare alla capienza regolamentare. Se non fosse chiaro lo ripetiamo: l'attuale sovraffollamento è causa di contagio a danno dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria; chi nega questo rischio è semplicemente in mala fede. Inammissibile che chi ha potere di risolvere il problema si volti dall'altra parte di fronte all'evidenza. Invitiamo tutti i cittadini a battere le pentole con noi, a fare rumore, come i carcerati battono le sbarre, per protestare contro un'inerzia inammissibile e inaccettabile da parte del Governo . Noi chiediamo da settimane di attuare provvedimenti urgenti per decongestionare le strutture carcerarie, riducendo il sovraffollamento, utilizzando gli arresti domiciliari per chi è a fine pena e chi è in attesa di processo, quindi innocente per la nostra Costituzione".