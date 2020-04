Ciriè: mamma smarrisce il bancomat e fa denuncia, i carabinieri le regalano una scatola di cibo

Bel gesto dei carabinieri di Cirié nei confronti di una mamma, che si è recata in caserma per denunciare lo smarrimento del bancomat e ha ricevuto dai militari una scatola di cibo.

A raccontare l'accaduto su Facebook è Anna: "Ho perso il bancomat, oggi sono andata dai carabinieri per fare denuncia dicendo che dovevo assolutamente andare a Torino a prelevare e a rifare la carta, visto che le banche al telefono non rispondono e non ho più neanche il latte a casa per il bimbo. Il carabiniere dopo avermi fatto fare la denuncia mi ha detto "aspetta", è tornato dopo dieci minuti con una scatola piena di cibo dicendomi "se non riesci a ritirare almeno hai qualcosa da mangiare".

Un grandissimo, mi sono commossa, dieci punti ai carabinieri di Cirié".