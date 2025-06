Brucia una mansarda a Salbertrand: tre persone evacuate, distrutto anche il tetto

Incendio nelle scorse ore in val di Susa. I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere un incendio che ha interessato una mansarda e parte del tetto di un’abitazione nel Comune di Salbertrand.



Tre persone sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto sono intervenute diverse squadre: personale del Distaccamento di Susa con prima squadra e supporto con autobotte, l’autoscala dalla sede centrale, i volontari di Oulx e quelli di Bussoleno con supporto idrico. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per diverse ore. Non risulta esserci nessun ferito.