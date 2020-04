Da Pecetto la “micro-radio” aperta a tutti i bambini conquista l'Italia

Una web radio, o meglio, una micro-radio dedicata ai bambini di tutta Italia in questo momento di difficoltà: è questa l'idea dell'associazione Storiecreative di Pecetto, che da circa un mese ha attivato il progetto disponibile scaricando un'apposita applicazione (sviluppata dall'azienda Chieriweb, ndr) o collegandosi al sito web microradio.it.

Ogni giorno alle 10.30, in diretta, è possibile seguire la trasmissione“Tutti in onda”, realizzata con i contributi audio degli stessi ascoltatori: “La nostra associazione - spiega l'ideatore Davide Spina – opera da molti anni a Pecetto e nei comuni limitrofi attraverso laboratori e animazione: per non interrompere quel percorso a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus abbiamo avuto l'idea della radio”.

Il progetto della “web radio più piccola del mondo”, partito per offrire un'alternativa alle attività in presenza, si sta ingrandendo sempre di più: “Inizialmente – prosegue Spina – la radio era fatta solamente dai membri dell'associazione ma, nel giro di poco tempo, è arrivato il sostegno di altre famiglie entusiaste di inviarci del materiale. Alla quarta settimana di trasmissione abbiamo raggiunto i 2500 contatti, tra cui quello con un papà di Roma”.

“Tutti in onda” si avvale della collaborazione dell'attore di teatro Claudio Dughera: “La radio – conclude – è pensata per offrire ai bambini un momento di divertimento che permetta di osservare il mondo senza le immagini: racconto e teatro sono proprio due tra i nostri canali di comunicazione preferiti. Speriamo che la nostra idea possa durare nel tempo e, perché no, trasformarsi in qualcosa di ancora più bello”.

L'app, disponibile per iOS e Android, si chiama Storiecreative.

Per informazioni: https://www.microradio.it/