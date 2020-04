"Insieme ce la facciamo", ecco l'iniziativa solidale del Toro. Che inizia a pensare al 4 maggio

Mentre il coronavirus continua a condizionare dal vita di tutti noi, lo sport si interroga su come e quando ripartire. Ma intanto, in casa Toro, si avvicina un momento speciale: il 4 maggio, la ricorrenza della tragedia di Superga.

Il tributo alla memoria di Valentino Mazzola e del Grande Torino ci sarà anche quest'anno, come ha garantito il cappellano granata, Don Riccardo Robella, in un video postato sul sito ufficiale della società. "Carissimi tifosi granata, si avvicina una data a noi molto cara. Sarà un 4 maggio molto particolare, diverso dal solito, per quello che sta succedendo".

"Non sappiamo ancora come orientarci, ma il 4 maggio ci sarà, state tranquilli", ha spiegato Don Riccardo. "Bisognerà capire solo il come. Se a Superga, se pensando a qualcosa di alternativo al Filadelfia. Stiamo aspettando il decreto governativo e le disposizioni della Regione, ma intanto ci stiamo muovendo per capire come fare".

"Cercheremo di stare vicini in questo momento difficile, per rendere comunque onore alla memoria dei nostri eroi. Ci vedremo in qualche modo il 4 maggio", ha dato a tutti l'appuntamento Don Riccardo.

Intanto, la società granata da alcuni giorni è protagonista dell'iniziativa "Insieme ce la facciamo", che coinvolge dal presidente Cairo ai dirigenti agli sponsor. Stanno partendo i primi pacchi di derrate alimentari e oggetti di uso domestico destinati a persone in difficoltà. "Tutto sarà consegnato all'Emprio Solidale alle diocesi delle provincie di Torino e Cuneo, che a loro volta gireranno alle caritas", ha spiegato Don Riccardo Robella. "Quello che parte siamo sicuri che arriverà a destinazione".

"In questo modo, aiuteremo alcune centinaia di famiglie a superare questo momento molto difficile", ha concluso il padre spirituale del Torino.